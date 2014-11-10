На межі зникнення нині перебувають 13 європейських мов - ЗМІ

Про це пише британська The Independent, передає РИА Новости.

Видання скористалося даними, наведеними міжнародним інформаційним туристичним порталом Gouero, який на основі інформації ЮНЕСКО привів список європейських мов, кваліфікованих як "ті, що зникають" і "ті, що перебувають у небезпеці".

До перших відносяться мови, на яких говорять лише окремі представники найстаршого покоління, тимчасом як їхні діти вже не розуміють їх. До других - мови, якими розмовляють люди молодші, але лише зрідка і нечасто.

Портал Gouero пропонує новий вид туризму - лінгвістичний. Його мета - привернути увагу до мов, що зникають, та економічно підтримати регіони, де вони поки існують.

У найважчому становищі зі списку мов, які перебувають під загрозою зникнення, - готшейський діалект німецької мови, якою говорить маловивчена етнічна група готшейських німців, які проживають в місті Кочовище в Словенії. Кількість збережених носіїв цієї мови не відома.

Всього 6 осіб говорять сьогодні на галицькому діалекті караїмської мови, колись поширеному на заході України.

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Залишилося тільки 20 носіїв водської мови, якою розмовляла нечисленна народність водь, яка проживає в Кінгісеппському районі Ленінградської області Росії.

Під серйозною загрозою перебуває і кільдінська саамська мова, поширена в центральній частині Кольського півострова. На ній розмовляють, за даними ЮНЕСКО, 787 осіб.

Всього в обох списках значаться 8 мов народностей, що живуть у Франції, 4 - у Великій Британії, 3 - в Швеції, а також мови етносів у Хорватії, Болгарії, Італії, Греції, Німеччині, Фінляндії, Норвегії та Латвії.