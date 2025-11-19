Для дизельних та бензинових генераторів відтепер буде різний розмір компенсації.

Мобільні оператори підвищили суму компенсації витрат за годину роботи генератора для живлення базових станцій під час відключень світла.

Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, оператори додали підвищений розмір відшкодування роботи поблизу лінії фронту. Він діє для заживлення базових станцій, що розташовані в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій. Також тепер для дизельних та бензинових генераторів буде різний розмір компенсації.

Якщо раніше передбачалася оплата у розмірі 110-140 грн за годину роботи генератора, то зараз пропонується оплачувати роботу дизельного генератора по 172 грн/год, а бензинового – 287 грн/год. Для прифронтових територій компенсація складатиме 197 грн/год для дизельних генераторів і 330 грн/год – для бензинових.

У Мінцифри наголосили, що "Генератор зв’язку" – це "соціальний проєкт, а не бізнес".

"Головна мета — не заробити, а підтримати збереження зв’язку під час блекаутів. Ви не здаєте свій генератор в оренду, а заправляєте та обслуговуєте його. Натомість мобільні оператори відшкодують вам витрати на пальне та необхідне технічне обслуговування генератора", - йдеться у повідомленні.

Оренда генераторів для базових станцій – що відомо

Міністерство цифрової трансформації запропонувало українцям здавати в оренду власні генератори для живлення базових станцій мобільних операторів під час відключень світла. За це у відомстві обіцяють платити гроші, при цьому обслуговування та паливо для генераторів лишається за власниками.

Енергетичний експерт Генадій Рябцев зазначив, що це не лише допоможе підтримати зв’язок під час відключень, а й дасть можливість трохи заробити, адже під час довгих перерв в енергопостачанні саме мобільний зв’язок страждає насамперед.

При цьому, згідно з розрахунками УНІАН, за попередніми тарифами оплата оренди бензинового генератора покривала витрати власника "в нуль", а дизельного – дозволяла трохи заробити. Тепер за новими тарифами розмір вигоди для орендодавців генераторів суттєво зросте.

