З 2026 року почне роботу Європейська програма з оборонної індустрії. Також наразі є плани з розвитку Eastern Flank Watch, яку називають "стіною дронів". Про це в інтервʼю "Донбас Реалії" розповів єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

"Ця назва прийшла з країн, як ми їх називаємо, прифронтових країн, – балтійських країн, Польщі. Раніше вони вже говорили про це, що потрібно розвивати свої дронові можливості проти російських дронів, якщо вони потрапляють на нашу територію. І водночас, що потрібно розвивати ті можливості, які має Україна, де дрони здатні обороняти і від танків, і від іншої техніки, і вони уражають 80% цілей. Ось ці можливості потрібно і нам розвивати", - сказав Кубілюс.

Він додав, що російські провокації в Європі оголили проблему - нестачу засобів виявлення ворожих дронів. Оскільки радари бачать військові літаки та ракети, але не здатні виявлять БпЛА.

"Вони маленькі і літають низько. Тому нам потрібно дуже швидко розвивати ось ці можливості детекції. А з іншого боку, ми маємо розвивати ті можливості, які Україна створила для прямої боротьби з дронами. Щоб знищувати їх, не завжди використовуючи ракети вартістю мільйон євро проти дрона за 10 тисяч євро. Ось це ми теж зрозуміли, що у нас таких можливостей поки бракує", - зауважив Кубілюс.

Він підкреслив, що РФ продовжує дронові провокації у всій Європі, тому наразі всі країни шукають експертизу щодо захисту від таких провокацій, зокрема і в Україні. Що стосується проєкту "Стіна дронів", то за словами Кубілюса, її вартість для чотирьох країн - Литви, Латвії, Естонії та Польщі, мала складати близько 1 мільярда євро.

"Але зараз ми вже говоримо про ширший регіон, регіон від Балтійського моря, від Фінляндії до Румунії та Болгарії, а значить, ця сума збільшуватиметься. Але все одно це не сотні мільярдів. Ми говоримо про 10 або близько цього мільярдів євро. І я думаю, що ми такі можливості знайдемо, як цю стіну збудувати якнайшвидше", - зазначив Кубілюс.

Раніше журналісти Business Insider повідомляли, що в Україні розгорнуть першу у світі "стіну дронів". Зазначається, що цю систему вже відправили до України й вона запрацює протягом кількох тижнів.

Тим часом Bloomberg повідомляв, що Польща планує розпочати будівництво національної системи протидії БпЛА протягом декількох місяців, не чекаю на рішення ЄС щодо "Стіни дронів". Як зазначив заступник міністра оборони країни Цезарій Томчик, Польща погоджується з ідеєю посилення оборони повітряного простору над усією територією Європейського Союзу, але надає пріоритет національним проєктам.

