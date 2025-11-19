У поточному році Україна вже експортувала 5,8 млн тонн пшениці.

Україна попри війну лишається одним із ключових гравців на світовому продовольчому ринку. У нинішньому сезоні країна забезпечує 36% світового експорту соняшникової олії та понад 12% світових поставок кукурудзи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко на відкритті IV Міжнародного саміту з продовольчої безпеки "Продовольство з України".

"Чотири року тому, одразу після початку повномасштабного вторгнення, Україна запустила гуманітарну ініціативу Grain from Ukraine. Більше 20 мільйонів вразливих категорій людей в Африці, Близькому Сході могли бути забезпечені продовольством саме з України. Ми постачали продовольчі товари навіть тоді, коли наші порти зазнавали удари і були заблоковані", - сказала прем'єр-міністерка.

Свириденко також наголосила, що від початку війни Україна експортувала понад 66 млн тонн продовольства до країн Азії, Африки та Близького Сходу.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зазначив, що у поточному маркетинговому році 2025-26 року Україна вже експортувала 5,8 млн тонн пшениці. Також Україна входить у ТОП-6 світових експортерів курятини.

У свою чергу, міністр закордонних справ Андрій Сибіга відмітив, що Україна поставила безкоштовно їжу в Сирію.

"Ми відразу консолідували міжнародні зусилля для того, щоб поставити безкоштовну їжу в Сирії. Нам це вдалося завдяки участі Великобританії, Німеччини, Норвегії. У партнерстві з відповідними міжнародними організаціями ми здійснили поставки їжі до Сирії й надалі будемо продовжувати це", - сказав Сибіга.

Експорт українського продовольства

Як писав УНІАН, у листопаді 2022 року розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, у рамках якої українське продовольство почало експортуватись до країн Африки та Азії.

З самого початку ініціативи Україна планувала відправляти з портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше страждають від продовольчої кризи та потребують термінової допомоги.

У грудні 2024 року тодішній міністр аграрної політики та продовольства України Віктор Коваль повідомив у коментарі УНІАН, що за дорученням президента Володимира Зеленського в Україні тоді опрацьовувалися логістичні шляхи та можливості поставки продуктів харчування до Сирії.

