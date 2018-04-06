Держдумі РФ запропонували дозволити жителям "ЛДНР" працювати в Росії без патенту

10:08, 06 квітня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє "Комерсант".

"Зараз для іноземних громадян, які можуть приїжджати до Росії без візи, діє дозвільний порядок здійснення трудової діяльності за патентом. При цьому біженцям і тим, хто отримав притулок в РФ, у порядку виключення можна працювати без патенту та дозволу на роботу. Автори законопроекту пропонують внести у цю ж категорію громадян України або осіб без громадянства, які постійно проживають на "територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України", - сказано в повідомленні.

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Законопроект внесений "сенаторами" і "депутатами" від Криму.

Як повідомлялося, у Києві викрили угруповання, яке оформлювало закордонні паспорта бойовикам ОРДЛО.

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Теги: #Росія#робота#лднр