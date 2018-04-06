Отруєння Скрипаля: посол Британії при ООН порівняла Росію з професором Моріарті
Посол Великої Британії при ООН Карен Пірс порівняла пропозицію Росії про спільне розслідування отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії з тим, якби головного антагоніста оповідань про Шерлока Холмса залучили до розслідування його ж злочинів.
"Допустити російських вчених до розслідування, коли вони є найбільш ймовірними виконавцями злочину, - це якби Скотланд-Ярд запросив професора Моріарті", - сказала вона, передає Новое время з посиланням на The Washington Post.
Варто відмітити, що підчас засідання Ради безпеки ООН, скликаного Британією 14 березня у зв'язку з отруєнням Скрипалів, постпред Росії Василь Небензя також згадав персонажів британського класика Артура Конан Дойля.
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Він сказав, що члени британського уряду, що звинувачують Росію в причетності до застосування сили в Солсбері, виступають в ролі "колективного інспектора Лестрейда", який, за його словами, "не володіє подвійним інтелектом і не володіє дедуктивним методом".
Нагадаємо, що 4 квітня члени Організації по забороні хімічної зброї не підтримали пропозицію Росіїщодо спільного розслідування отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки в британському Солсбері.