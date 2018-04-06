Отруєння Скрипаля: посол Британії при ООН порівняла Росію з професором Моріарті

Варто зазначити, що в ході засідання РБ ООН постпред Росії Василь Небензя також згадав персонажів британського класика Артура Конан Дойля.

Посол Великої Британії при ООН Карен Пірс порівняла пропозицію Росії про спільне розслідування отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії з тим, якби головного антагоніста оповідань про Шерлока Холмса залучили до розслідування його ж злочинів.

"Допустити російських вчених до розслідування, коли вони є найбільш ймовірними виконавцями злочину, - це якби Скотланд-Ярд запросив професора Моріарті", - сказала вона, передає Новое время з посиланням на The Washington Post.

Варто відмітити, що підчас засідання Ради безпеки ООН, скликаного Британією 14 березня у зв'язку з отруєнням Скрипалів, постпред Росії Василь Небензя також згадав персонажів британського класика Артура Конан Дойля.

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Він сказав, що члени британського уряду, що звинувачують Росію в причетності до застосування сили в Солсбері, виступають в ролі "колективного інспектора Лестрейда", який, за його словами, "не володіє подвійним інтелектом і не володіє дедуктивним методом".

Нагадаємо, що 4 квітня члени Організації по забороні хімічної зброї не підтримали пропозицію Росіїщодо спільного розслідування отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки в британському Солсбері.