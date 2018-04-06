Лондон в ООН: РФ несе відповідальність за отруєння Скрипаля, її не можна допускати до розслідування

Проти Скрипаля і його доньки використовувалася речовина "Новачок", розробкою якої займалася Росія.

Лондон вважає "досить імовірним", що відповідальність за отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля в британському Солсбері несе Росія і тому її не можна допускати до розслідування.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку заявила постійний представник Великої Британії при ООН Карен Пірс, пише Центр новин ООН.

Пірс пояснила, що формулювання "із високою вірогідністю" означає тільки, що провину може встановити лише суд. Але, за її словами, у Великої Британії є всі підстави для звинувачень на адресу Росії.

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Вона послалася на висновки співробітників лабораторії в Портон-Дауні, які встановили, що проти Скрипаля і його доньки використовувалася речовина "Новачок", розробкою якого займалася Росія.

Пірс повідомила, що відразу після отруєння, яке було скоєно 4 березня, її країна приступила до розслідування, в якому задіяні 250 слідчих. Вони знаходяться в процесі вивчення п'яти тисяч годин відеозаписів і 1300 речових доказів і ведуть допити свідків – а їх 500.

Карен Пірс нагадала, що Велика Британія негайно звернулася за допомогою в розслідуванні в Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) – у повній відповідності з положеннями відповідної Конвенції.

Посол Великої Британії також висловила стурбованість з приводу заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, згідно з якою випливає, що Росія не погодиться з жодними висновками розслідування ОЗХЗ, якщо в ньому не візьмуть участі російські експерти.

Як повідомляв УНІАН, колишнього російського шпигуна Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня в британському Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР. 66-річний Скрипаль і його 33-річна донька перебувають у лікарні.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і РФ.

Зараз низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Скрипаля та його доньки.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського. Підставою для звинувачення стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала 23 британських дипломатів.

У США прийняли рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Крім того, Франція, Німеччина, Польща, Канада видворили за 4 російських дипломата, Литва, Чехія, Молдова - по 3, Нідерланди, Данія, Албанія, Італія, Іспанія, Австралія - по 2, Румунія, Естонія, Латвія, Хорватія, Швеція, Македонія, Норвегія, Угорщина, Фінляндія, Бельгія та Ірландія - по 1.