Росія продовжує проводити експерименти з отрутою "Новачок" - посол Британії

За словами посла, у Британії є докази того, що за отруєнням колишнього подвійного агентства Сергія Скрипаля стоїть Росія.

Росія, всупереч офіційними твердженнями, як і раніше, проводить експерименти з отруйною речовиною "Новачок".

Про це заявив посол Великобританії в ФРН Себастьян Вуд в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk, повідомляє DW.

Читайте такожОтруту "Новачок", якою отруїли Скрипалів, виготовили в Саратовській області - The Times"Наші спецслужби знають, що є секретна програма з розробки отруйної речовини "Новачок", про існування якої російський уряд ніколи не оголошував", - заявив посол.

Він звинуватив Росію в порушенні конвенції про заборону хімічної зброї та закликав Москву, в якості першого кроку, визнати те, що вони продовжують працювати над "Новачком".

Він назвав "досить очевидними" докази того, що за отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля стоїть Росія.

"Ми знаємо, що російська влада проводила експерименти, щоб з'ясувати, як цю нервово-паралітичну речовину найбільш ефективно застосовувати для вбивства людей", - сказав Себастьян Вуд.

За його словами, відомо також, що російська держава розглядає таких людей, як Скрипаль, в якості об'єктів для замахів.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня після місяця перебування в комі колишній російський шпигун Сергій Скрипаль, постраждалий під час хімічної атаки в Солсбері, вийшов з критичного стану.