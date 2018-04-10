У Польщі заявили, що Росія з самого початку перешкоджала розслідуванню смоленської катастрофи

Зібрані російською стороною матеріали не були представлені ні польським правоохоронним органам ні громадськості.

Росія з самого початку ускладнювала Польщі розслідування причин смоленської катастрофи, а також вона політизує розслідування цієї катастрофи, вважають польські експерти.

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Зокрема, Слідчий комітет Російської Федерації, який проводить власне провадження у цій справі, не відповідав на запити про правову допомогу польських правоохоронних органів, а в деяких випадках відмовлявся вжити заходів, передбачених міжнародними угодами, передає Польське радіо.

Через кілька годин після трагедії Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу, але після восьми років результати цього слідства залишаються невідомі, а зібрані російською стороною матеріали не були представлені ні польським правоохоронним органам ні громадськості. На думку незалежних експертів, таким чином, Російська Федерація політизує розслідування причин смоленської катастрофи.

Протягом восьми років співробітники Слідчого комітету неодноразово не надавали відповіді на запитання польських прокурорів. Взагалі, або обмежено, вони виконували офіційні запити польської сторони про правову допомогу. Вони відмовилися надати дозвіл польському прокурору щодо допиту ключових свідків, тобто контролерів з аеропорту «Сєвєрний», яких Польща обвинувачувала у навмисному спричиненні авіакатастрофи.

Всі зразки та докази, зібрані польськими експертами, спочатку попадали до Слідчого комітету в Москві, а потім їх відправляли до Польщі. До сьогодні Росія не повернула Польщі уламків літака Ту-154М та чорних ящиків, що містять оригінальні записи розмов у кабіні пілотів та польотної інформації.

Довідка УНІАН. Катастрофа літака Ту-154М сталася 10 квітня 2010 року в аеропорту «Северий» у Смоленську. В авіакатастрофі загинув президент Лєх Качинський та 95 осіб, які супроводжували його в подорожі до Катині на урочистості, присвячені 70-річниці Катинського злочину.