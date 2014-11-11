На Кубі відкрили перші курси по боротьбі з вірусом Ебола

Метою курсів стане протидія можливому поширенню хвороби в країнах Америки. Їх створення було обговорено на зустрічах фахівців з епідемії з 34 країн регіону, зазначає канал Telesur, на який посилається РИА Новости.

У жовтні план дій проти поширення Еболи був узгоджений на зустрічі президентів і глав урядів країн, що входять в "Боліваріанський альянс для народів нашої Америки" (АЛБА). Так, країни АЛБА домовилися про введення в дію спеціальної спільної мережі з епідеміологічного моніторингу, про надання допомоги кубинським лікарям-добровольцям, спрямованих у країни Африки для боротьби із захворюванням, посилення епідеміологічного контролю на кордонах і в аеропортах.

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Загальне число загиблих від лихоманки Ебола, за даними ВООЗ, становить 4 тисячі 818 чоловік з 13 тисяч 42 заражених. Найбільше число жертв зафіксоване в трьох західноафриканських країнах: Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне. Раніше ВООЗ заявила про припинення епідемії лихоманки Ебола в Нігерії, Сенегалі. Організація також зазначила, що поширення вірусу Ебола в Ліберії поступово сповільнюється. ВООЗ вважає, що спалах вірусу Ебола в Африці вдасться ліквідувати за шість-дев'ять місяців.

Куба стала першою країною, яка висловила свою готовність направити лікарів для протистояння поширенню вірусу. Про свою готовність поїхати в Африку заявили приблизно 15 тисяч кубинських медиків. Наприкінці вересня влада Куби оголосила, що направить 461 лікаря в країни Африки для боротьби з вірусом Ебола, частина з них вже відправилася на Африканський континент.