Кос заявила, що процес вступу України до ЄС не заблоковано.

Переговори щодо вступу України до ЄС будуть тривати на рівні робочих груп без офіційного відкриття переговорних кластерів, що потребує одноголосної підтримки усіх країн-членів, заявила в вівторок, 18 листопада, в Брюсселі під час форуму щодо розширення ЄС єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, повідомляє Deutsche Welle.

Вказується, що наразі відкриття переговорних кластерів з Україною не є можливим через вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Проте Кос зазначила, що "процес вступу України до ЄС не заблоковано".

"Ми заблоковані в процесі ухвалення рішень, але технічна частина триває і, сподіваємося, незабаром робота в експертних групах буде пришвидшена, і ми зможемо робити те саме, що робили б, якби всі кластери були офіційно відкриті", - додала вона.

На думку єврокомісарки, "ані українцям, ані молдаванам не потрібен Орбан, щоб продовжувати реформи".

Видання зазначило, що нещодавно в деяких ЗМІ почала поширюватися інформація, що під тиском деяких країн-членів Брюссель розглядає можливість прийняти до блоку нові країни без права голосу.

При цьому, Будапешт та ще кілька столиць Європи мають побоювання, що вступ нових країн до ЄС, зокрема України, може стати причиною небажаної конкуренції на внутрішніх ринках та вплинути на ухвалення рішень у сфері безпеки. З цих причин вони не підтримують розширення ЄС.

За даними, ідея прийняття нових країн без права голосу поки перебуває на ранніх стадіях обговорення й її суть полягає в тому, щоб надати новим країнам-членам повні права після того, як ЄС проведе внутрішні реформи.

Зокрема, це стосується введення принципу голосування кваліфікованою більшістю замість одностайності за рішення у найважливіших сферах.

На думку Кос, ЄС потрібні запобіжні механізми, але вона не підтримує "членство другого сорту".

"Я за те, щоб знайти шляхи, як захистити Євросоюз, щоб коли у ньому з'являться нові члени, ми стали сильнішими, а не слабшими, і в цьому сенсі це та дискусія, яка має відбутися", - заявила Кос.

Вона додала, що наразі Єврокомісія готує "Аналіз ситуації перед розширенням" (Pre-enlargement review), який планується опублікувати вже в грудні цього року.

Зазначається, що станеться це після того, як відбудеться обговорення про те, "які запобіжні заходи потрібні". Водночас, Кос підкреслила, що вони "залишатимуться непомітними" доти, доки всі нові країни-члени ЄС будуть виконувати свої зобов'язання.

Вступ України до ЄС: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що видання Politico з посиланням на документ-запрошення, яке до столиць країн-членів ЄС спільно відправили Україна та Данія, стверджує, що в грудні Україну мають відвідати провідні європейські міністри. Метою їхнього візиту буде демонстрація підтримки заявки України на вступ до Євросоюзу. Вказується, що, ймовірно, неформальний саміт міністрів з європейських справ відбудеться у Львові 10-11 грудня.

Також ми писали, що у проекті тексту Європейської комісії, доступ до якого отримало агентство Reuters, вказується, що Україна демонструє "визначну відданість" ідеї вступу до ЄС. Водночас, також підкреслюється, що Києву потрібно змінити "останні негативні тенденції" у боротьбі з корупцією. Також нашу країну закликають прискорити реформи у сфері верховенства права.

