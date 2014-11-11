Кемерон: Великобританія проти холодної війни з Росією, але готова посилити санкції

Прем'єр-міністр Девід Кемерон, виступаючи на щорічному банкеті у лорд-мера Лондона, заявив, що посилення тиску на Росію не є неминучим кроком і ніхто навмисно не шукає такого рішення, однак дії РФ змушують до переосмислення цього питання, повідомляє Reuters.

"Незаконі дії Росії в Україні дестабілізують суверенну державу та порушують її територіальну цілісність. Вони порушують міжнародні правила. Вони зневажають демократичне прагнення українського народу вирішувати власне майбутнє. У ці вихідні знову були обстріли та звіти про постачання важкого озброєння з Росії на південний схід України. Я не вірю у військове вирішення ситуації, є інші методи. Економічні санкції проти Росії мають вже наслідки", - заявив британський прем'єр.

"Дії Росії представляють величезну небезпеку для решти Європи. І нам не потрібно нагадувати про наслідки, які бувають, якщо країни Європи "закривають очі" на агресивну поведінку більшої країни щодо менших країн", - заявив Кемерон.

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«Є ті, хто вважає, що це не наша справа, і ми не повинні втручатися. А є ті, хто вважає, що ми просто нічого не можемо вдіяти, оскільки у нас немає ніякого впливу. Я вважаю, що обидві ці позиції хибні», - сказав глава уряду.

Крім того, він додав, що якщо ситуація в Україні не зміниться, Великобританія готова збільшити тиск на Росію. Він зазначив, що свою позицію він "цілком ясно" пояснить Путіну в Брісбені, на форумі G-20.

"Якщо Росія продовжить вести себе за поточним сценарієм, ми посилимо тиск, і відносини Росії з іншим світом будуть радикально відрізнятися від попередніх", - додав Кемерон.