У Південній Кореї капітана порома, що затонув разом з 295 пасажирами, засудили до 36 років в'язниці

Капітан південнокорейського порому "Севоль", під час аварії якого загинули 295 чоловік, у вівторок, 11 листопада, був засуджений до 36 років в'язниці. Про це повідомляє Левый берег з посиланням на агентство "Ренхап".

Таким чином, 69-річному Лі Чжун Соку вдалося уникнути страти, на якій наполягало обвинувачення. Вердикт винесла колегія у складі трьох суддів у місті Кванджу. Капітана визнали винним у халатності при надзвичайній ситуації, що спричинила загибель людей, але невинним у скоєнні вбивства.

За даними агентства Рейтер, головний інженер судна був засуджений до 30 років в'язниці. У момент аварії він не надав допомогу двом іншим членам екіпажу, що призвело до їх загибелі. Решта 13 членів екіпажу були визнані винними у недбалості і отримали від п'яти до 20 років позбавлення волі.

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Пором "Севоль" перекинувся і затонув 16 квітня 2014 року біля південно-західного узбережжя Корейського півострова. На борту судна перебували 476 осіб, більшість з них - школярі. Загинули 295 чоловік, ще дев'ять вважаються зниклими безвісти. Слідство встановило, що капітан і члени екіпажу залишили терпить лихо судно, що зазнало аварії, одними з перших, не організувавши евакуацію пасажирів.

У вівторок стало відомо, що влада Південної Кореї вирішила зупинити операцію з пошуку зниклих безвісти під час аварії порома.