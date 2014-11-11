У США виписали з лікарні останню людину, яка хворіла Еболою

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телекомпанію CNN. Таким чином, у США не залишилося жодного офіційно зареєстрованого інфікованого даним вірусом.

Спенсер підхопив хворобу, викликану вірусом Ебола (БВВЭ), у Гвінеї, де працював по лінії міжнародної організації "Лікарі без кордонів". З 23 жовтня він перебував в ізоляції в лікарні "Бельв'ю" на Манхеттені.

При лікуванні Спенсера, як повідомлялося раніше, застосовувався якийсь експериментальний препарат. Крім того, лікар отримав ін'єкцію плазми крові американки Ненсі Райтбол. Вона заразилися вірусом в Ліберії і до теперішнього часу повністю одужала.

Спенсер став четвертою людиною, у якого БВВЭ була діагностована на території США. Раніше смертельно небезпечний діагноз підтвердився у ліберійця, який помер пізніше (на початку жовтня) в лікарні Далласа (штат Техас) і двох медсестер, котрі доглядали за ним. До цього часу обидві вони повністю одужали.

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Після випадку зі Спенсером, у якого вірус Ебола був виявлений не відразу, влада декількох американських штатів, у тому числі Нью-Йорка і сусіднього Нью-Джерсі, запровадили обов'язковий тритижневий карантин для всіх медпрацівників, які повертаються в США, із Західної Африки і контактували з хворими БВВЭ. Крім того, міністр оборони США Чак Хейгел розпорядився ввести 21-денний карантин для всіх американських військовослужбовців, які повертаються із Західної Африки.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, число жертв спалаху вірусу Ебола в країнах Західної Африки вже досягло майже 5 тис осіб. Найбільше смертельних випадків припадає на три країни - Ліберію, Сьєрра-Леоне і Гвінею.