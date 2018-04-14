Путіну доповіли про ситуацію в Сирії
10:11, 14 квітня 2018Світ
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Президент США Дональд Трамп назвав Іран та Росію "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.
Володимир Путін / REUTERS
Президент Росії Володимир Путін отримує від російського Міністерства оборони доповідь про ситуацію в Сирії.
«Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповідає всю оперативну обстановку по Сирії президентe Росії», - пише "Інтерфакс".
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Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати "точкові удари" по Сирії у відповідь на хімічну атаку в сирійській Думі.
Трамп також звернувся до Ірану і Росії, назвавши їх "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.
Трамп підкреслив, що удари є прямим результатом нездатності Росії утримати Асада від застосування хімічної зброї.
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