Путіну доповіли про ситуацію в Сирії

10:11, 14 квітня 2018
Світ
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Володимир Путін / REUTERS

«Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповідає всю оперативну обстановку по Сирії президентe Росії», - пише "Інтерфакс".

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Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати "точкові удари" по Сирії у відповідь на хімічну атаку в сирійській Думі.

Трамп також звернувся до Ірану і Росії, назвавши їх "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.

Трамп підкреслив, що удари є прямим результатом нездатності Росії утримати Асада від застосування хімічної зброї.

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Теги: #Сирія#Путін