Путіну доповіли про ситуацію в Сирії

Президент США Дональд Трамп назвав Іран та Росію "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.

Президент Росії Володимир Путін отримує від російського Міністерства оборони доповідь про ситуацію в Сирії.

«Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповідає всю оперативну обстановку по Сирії президентe Росії», - пише "Інтерфакс".

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Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати "точкові удари" по Сирії у відповідь на хімічну атаку в сирійській Думі.

Трамп також звернувся до Ірану і Росії, назвавши їх "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.

Трамп підкреслив, що удари є прямим результатом нездатності Росії утримати Асада від застосування хімічної зброї.