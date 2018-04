Трамп про книгу екс-директора ФБР: я ніколи не просив Комі про особисту відданість

Президент США Дональд Трамп відреагував на критику з боку колишнього очільника Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі у його книжці, продаж якої має розпочатись вже 17 квітня.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

«Я ніколи не просив Комі про особисту відданість. Я навряд чи навіть знав цього хлопця. Ще одна з його багатьох брехливих заяв. Його «записки» – це самовихваляння та фейк!» – написав Трамп.

I never asked Comey for Personal Loyalty. I hardly even knew this guy. Just another of his many lies. His “memos” are self serving and FAKE!