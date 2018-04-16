Трамп про книгу екс-директора ФБР: я ніколи не просив Комі про особисту відданість

06:05, 16 квітня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

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Про це Трамп написав у своєму Twitter.

«Я ніколи не просив Комі про особисту відданість. Я навряд чи навіть знав цього хлопця. Ще одна з його багатьох брехливих заяв. Його «записки» – це самовихваляння та фейк!» – написав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, колишній директор ФБР Джеймс Комі в новій книзі звинувачує президента США Дональда Трампа в тому, що він «неетичний», неправдивий, і порівнює його з «босом мафії», який вимагає абсолютної лояльності від підлеглих.

«Йому байдужа істина, йому байдужі демократичні інститути. Весь стиль його керівництва персоналізований. Він егоманьяк, який вимагає від оточення беззастережної особистої відданості», – пише Комі про Трампа.

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Теги: #Дональд Трамп#Джеймс Комі