Трамп про книгу екс-директора ФБР: я ніколи не просив Комі про особисту відданість
Президент США Дональд Трамп відреагував на критику з боку колишнього очільника Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі у його книжці, продаж якої має розпочатись вже 17 квітня.
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Про це Трамп написав у своєму Twitter.
«Я ніколи не просив Комі про особисту відданість. Я навряд чи навіть знав цього хлопця. Ще одна з його багатьох брехливих заяв. Його «записки» – це самовихваляння та фейк!» – написав Трамп.
I never asked Comey for Personal Loyalty. I hardly even knew this guy. Just another of his many lies. His “memos” are self serving and FAKE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 квітня 2018 р.
Як повідомляв УНІАН, колишній директор ФБР Джеймс Комі в новій книзі звинувачує президента США Дональда Трампа в тому, що він «неетичний», неправдивий, і порівнює його з «босом мафії», який вимагає абсолютної лояльності від підлеглих.
«Йому байдужа істина, йому байдужі демократичні інститути. Весь стиль його керівництва персоналізований. Він егоманьяк, який вимагає від оточення беззастережної особистої відданості», – пише Комі про Трампа.