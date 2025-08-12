За тиждень залізниця перевезла понад 637 тис. пасажирів, що майже дорівнює населенню в Кривому Розі.

Державна "Укрзалізниця" продовжує діяти в умовах найінтенсивнішого серпневого періоду пасажирських перевезень. На найпопулярніші напрямки попит сягає 5-8 пасажирів на одне місце. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"За багатьма популярними напрямками попит продовжує суттєво перевищувати пропозицію місць. На найпопулярніші напрямки попит - 5-8 пасажирів на одне місце, що призводить до швидкого розкуповування квитків одразу після відкриття продажів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 4 по 10 серпня залізниця перевезла 637 800 пасажирів, що майже дорівнює населенню в Кривому Розі.

Відео дня

В УЗ зазначають, що головна причина дефіциту полягає в тому, що скорочення парку вагонів перевищує темпи його поповнення. Рухомий склад застаріває, руйнується ворожими обстрілами та досягає граничних термінів експлуатації, за якими потребує дороговартісного ремонту. Проте завдяки оптимізації його використання кількість перевезених пасажирів на вагон зросла порівняно з минулим роком.

Збільшити кількість місць в поїздах можливо, за умови стабільного фінансування, в тому числі державного та з місцевих бюджетів, для:

закупівлі нових вагонів та поїздів "Інтерсіті+";

проведення капітальних ремонтів наявного парку;

модернізації застарілого рухомого складу.

"Укрзалізниця" - інші новини

УЗ призначила кілька додаткових поїздів, зокрема з Києва до Кривого Рогу, Чернігова та Вінниці на низку дат серпня та вересня.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила ще два поїзди з Києва до Івано-Франківська, завдяки яким пасажири отримають понад тисячу додаткових місць щодоби в обидва боки.

Вас також можуть зацікавити новини: