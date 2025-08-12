Шмигаль запевняє, що кожна бригада на передовій отримає додатково десятки мільйонів гривень.

В Міністерстві оборони України проведено перерозподіл коштів для збільшення фінансування батальйонів, які зараз працюють на передовій. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, в Міноборони відбулося оперативне засідання бюджетної комісії, на якому було проведено перерозподіл коштів для збільшення фінансування батальйонів, які зараз працюють на передовій. Генеральний штаб ЗСУ формує перелік таких підрозділів. При цьому додав, що завдання — перерахувати кошти максимально швидко.

Він зазначив, що передбачено підвищити обсяги прямого фінансування бригад на закупівлі. "Це дасть бойовим підрозділам більше можливостей самостійно забезпечувати свої потреби. Фінансування зросте відповідно до кількості батальйонів, які виконують бойові завдання. Для кожної бригади це додаткові десятки мільйонів гривень", - наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що, за дорученням президента, відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн грн на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. "Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення", - наголосив міністр оборони.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 серпня, на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача доручено збільшити фінансування для бойових підрозділів, повинно бути 7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що оновлені правила: 7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях,

Також повідомив, що є чітке рішення щодо пікапів, квадроциклів та іншої такої техніки - їх тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам. Це працюватиме так само, як кошти бригадам на закупівлю безпілотників.

