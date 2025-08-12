Професійна брехня проти емоційності: Трамп і Путін мають скептичний досвід переговорів, - FT

Попередні зустрічі лідерів США та Росії демонструють перевагу Путіна й ризики для позицій Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп і правитель Росії Володимир Путін готуються до саміту на Алясці. Втім, попередній досвід їхніх перемовин викликає скепсис, пише Financial Times.

Трамп і Путін мають довгу історію нетипових і суперечливих зустрічей, які нерідко завершувалися дипломатичними скандалами та взаємними компліментами.

Перша офіційна зустріч відбулася у липні 2017 року на саміті G20 в Гамбурзі, коли Трамп після переговорів конфіскував нотатки свого перекладача. Того ж вечора він провів приватну розмову з Путіним без жодних представників США. Пізніше, у В’єтнамі, Трамп публічно погодився з твердженням Путіна про відсутність російського втручання у вибори в США.

У 2018 році на саміті в Гельсінкі американський президент поставив під сумнів висновки власних спецслужб, зазначивши: "Президент Путін каже, що це не Росія. Я не бачу жодної причини, чому це мало б бути так".

Саміт на Алясці стане першою особистою зустріччю лідерів після повернення Трампа в Білий дім. Аналітики попереджають, що переговори можуть принести більше вигоди Путіну, ніж США.

"Немає можливості перейти від відсутності прогресу до саміту, який завершить війну, менш ніж за тиждень", — вважає Семюел Чарап, старший політолог Rand Corporation. — "Але Трамп має цю невгамовну віру у власну харизму та здатність переконувати".

"Професійна брехня"

Колишній президент Франції Франсуа Олланд, який брав участь у Мінських переговорах 2015 року, застерігає Трампа:

"Техніка Путіна — це професійна брехня. Трампу було б добре продемонструвати, що він має детальне знання ситуації".

Олланд описує переговорний стиль російського лідера як повільний, затягнутий та маніпулятивний: "Путін розпочинає з історичних екскурсів, які можуть тривати годинами. Він завжди пропонує "ще одну зустріч" чи "посередництво", щоб створити видимість прогресу".

Колишній німецький дипломат додає, що Путін — один із найкваліфікованіших переговорників, який досконало знає деталі, але "завжди маніпулює фактами".

"Емоційний" Трамп

Досвід ексканцлерки Німеччини Анґели Меркель із Трампом свідчить, що американський президент не схильний до глибокого опрацювання деталей.

"Ми з Трампом розмовляли на двох різних рівнях: він — на емоційному, я — на фактичному", — згадує Меркель у мемуарах.

За словами соціолога Кирила Рогова, Путін може бути зацікавлений у переговорах більше, ніж раніше, через невдачі літнього наступу Росії та тиск на російський експорт нафти.

"Путін спробує переконати Трампа, що російська позиція краща, ніж вона є насправді. Для Трампа важливіше — укласти угоду і подати її як власну перемогу", - каже політолог.

Саміт на Алясці - головні новини

Саміт Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці стане їхньою першою особистою зустріччю з моменту повернення Трампа до Білого дому.

У дипломатичних колах обговорюють пом’якшення позиції президента України Володимира Зеленського. Київ готовий розглянути варіант припинення бойових дій із фактичним визнанням російського контролю над уже окупованими територіями в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Криму.

