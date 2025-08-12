Лідери ЄС затвердили заяву перед зустріччю Трампа і Путіна: не підписав тільки Орбан

Німеччина, Франція, Італія, Польща, Велика Британія, Фінляндія та Єврокомісія вже закликали до цього в практично ідентичних заявах минулими вихідними.

Уряд Угорщини відмовився підтримати спільну заяву решти 26 країн-членів ЄС, яка вітає зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення агресивної війни Росії проти України. Про це пише Die Welt.

У ній глави держав і урядів наголошують, що "міжнародні кордони не повинні змінюватися силою" і що справедливий і міцний мир, що забезпечує стабільність і безпеку, має ґрунтуватися на дотриманні норм міжнародного права.

Зазначається, що Німеччина, Франція, Італія, Польща, Велика Британія, Фінляндія та Єврокомісія вже закликали до цього в практично ідентичних заявах минулими вихідними.

Цього разу цю заяву зробили всі країни-члени ЄС, за винятком Угорщини. Важливо, що правоконсервативний уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана відкидає військову допомогу Європейського Союзу Україні як таку, що "безглузду і подовжує війну". Орбан також вважає санкції ЄС проти Росії неефективними: він неодноразово критикував їх як некорисність та шкоду для європейської економіки, а в минулому навіть домігся скасування санкцій ЄС проти кількох росіян.

Центральною темою обговорення на зустрічі Трампа і Путіна стане війна в Україні, оскільки як у Києві, так і в європейських столицях побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти угоди, що завдають шкоди Україні.

У своїй заяві, опублікованій у вівторок вранці, 26 глав держав і урядів ЄС знову заявили, що народ України повинен мати свободу самостійно визначати своє майбутнє. Конструктивні переговори можливі тільки "в рамках припинення вогню або скорочення бойових дій".

Важливо, що ЄС продовжить підтримувати Україну і збереже санкції проти Росії, а також введе нові.

"Здатність України ефективно захищати себе є невід'ємною частиною будь-якої майбутньої гарантії безпеки", - йдеться в заяві.

Зустріч Путіна з Трампом

Видання Politico писало, що європейські лідери вимагають, щоб Дональд Трамп на зустрічі з Путіним захищав інтереси України і не допустив шкоди безпеці Європи.

Зазначалося, що Трамп відкрито ігнорує Європу після приходу до влади, але незмінним залишається той факт, що співпраця і фінансова вага Євросоюзу мають вирішальне значення для захисту американських інтересів в Україні.

