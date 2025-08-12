Серед нових легкових авто лідером ринку гібридів виступає Toyota RAV4.

У минулому місяці автопарк нашої країни поповнили понад 2,6 тисячі гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Такі дані наводять фахівці "‎УкрАвтопрому"‎.

У порівнянні з минулорічним показником кількість реалізованих гібридів зросла на 11%. Частка нових машин у цій кількості становила 52%, тоді як торік цей показник знаходився на рівні 57%.

ТОП-3 нових гібридів місяця:

Toyota RAV4 – 238 одиниць;

Toyota Yaris Cross – 101;

Renault Duster – 77.

ТОП-3 імпортованих гібридів з пробігом:

Toyota Prius – 82 одиниці;

Ford Escape – 74;

Toyota RAV4 – 61.

Ринок гібридних автомобілів – інші новини

Раніше фахівці Top Speed обрали п’ять найкращих японських гібридних авто з пробігом. Також спеціалісти назвали п’ять моделей, які краще не купувати.

Експерти вважають, що Toyota Prius четвертого і п'ятого поколінь – найкращий японський гібридний автомобіль. Він може похвалитися економічністю і практичним інтер'єром. Також ця модель отримала високі оцінки за свою безпеку.

Що стосується найгірших моделей, то "‎лідером"‎ рейтингу став Lexus CT 200h (2011-2019 роки). Спеціалісти кажуть, що ця модель є невиправдано дорогою.

Також нагадаємо, що в іншому рейтингу найкращих гібридів (PHEV) переможцем став кросовер MG HS. Одним з головних факторів його успіху стала низька ціна.

