У минулому місяці автопарк нашої країни поповнили понад 2,6 тисячі гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Такі дані наводять фахівці "УкрАвтопрому".
У порівнянні з минулорічним показником кількість реалізованих гібридів зросла на 11%. Частка нових машин у цій кількості становила 52%, тоді як торік цей показник знаходився на рівні 57%.
ТОП-3 нових гібридів місяця:
- Toyota RAV4 – 238 одиниць;
- Toyota Yaris Cross – 101;
- Renault Duster – 77.
ТОП-3 імпортованих гібридів з пробігом:
- Toyota Prius – 82 одиниці;
- Ford Escape – 74;
- Toyota RAV4 – 61.
Ринок гібридних автомобілів – інші новини
Раніше фахівці Top Speed обрали п’ять найкращих японських гібридних авто з пробігом. Також спеціалісти назвали п’ять моделей, які краще не купувати.
Експерти вважають, що Toyota Prius четвертого і п'ятого поколінь – найкращий японський гібридний автомобіль. Він може похвалитися економічністю і практичним інтер'єром. Також ця модель отримала високі оцінки за свою безпеку.
Що стосується найгірших моделей, то "лідером" рейтингу став Lexus CT 200h (2011-2019 роки). Спеціалісти кажуть, що ця модель є невиправдано дорогою.
Також нагадаємо, що в іншому рейтингу найкращих гібридів (PHEV) переможцем став кросовер MG HS. Одним з головних факторів його успіху стала низька ціна.