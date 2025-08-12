Apple не ставить X і Grok у розділ "Must have" через політичні упередження, каже Маск.

Ілон Маск заявив, що його компанія xAI має намір подати в суд на Apple, звинувативши її в порушенні антимонопольних норм. За словами Маска, App Store нібито віддає перевагу конкурентам xAI, зокрема OpenAI, штучно утримуючи їхні застосунки на верхніх рядках рейтингів.

У постах в X він зазначив, що ChatGPT стабільно посідає перше місце в розділі "Top Free Apps" для iPhone у США, тоді як Grok, розробка xAI, перебуває лише на шостій позиції.

Маск стверджує, що Apple навмисно не включає ні Grok, ні саме X до добірки "Must Have", незважаючи на те що X він називає "застосунком №1 у світі в категорії новин". Також бізнесмен "підколов" компанію, зазначивши, що вони грають у політику:

Відео дня

"Apple діє так, що жодна ШІ-компанія, крім OpenAI, не може вийти на перше місце в App Store, і це явне порушення антимонопольного законодавства".

Наприклад, чат-бот Grok, якраз від xAI, стверджує, що його не включають до редакційних добірок App Store через відсутність у ньому фільтрів і цензури. Однак це руйнує здорове суперництво, підсумувала нейромережа.

Суди з Apple - останні новини

Нещодавно ЄС оштрафував Apple на 500 мільйонів євро за порушення закону про конкуренцію. Компанія забороняла розробникам застосунків радити користувачам дешевші альтернативи поза App Store.

Крім того, на Apple подала до суду компанія Fintiv. Нібито запатентована технологія Apple Pay була вкрадена в 2014 році.

Вас також можуть зацікавити новини: