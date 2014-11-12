У Польщі поліція затримала майже 300 осіб після сутичок на День незалежності

Про це повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі поліції.

Міністр внутрішній справ Польщі Тереса Пьотровська на прес-конференції у Варшаві позитивно оцінила дії правоохоронців та назвала їх ефективними.

"Я задоволена результатами операції. Слідкувала за нею від початку до кінця. Хочу подякувати усім правоохоронцям, котрі брали в ній участь", - сказала вона.

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Міністр зауважила, що вже відвідала у лікарні правоохоронців, поранених під час вчорашніх сутичок, та заявила, що кожен хуліган за свої вчинки повинен бути "суворо покараний".

За даними поліції, внаслідок вчорашніх безпорядків постраждали понад 50 правоохоронців, більше десяти з яких ще залишаються у лікарнях.

"До відділень поліції було доставлено 276 осіб, 199 було затримано", - відзначила прес-служба поліції у своєму підсумковому звіті.

Комендант польської поліції Марек Дзялошинський сказав на сьогоднішній прес-конференції, що правоохоронці продовжують затримувати хуліганів спільно з колегами з інших регіонів Польщі, куди вони повертаються з Варшави.

Він зауважив, що поліція використовувала водомети зі спеціальною фарбою, котра дозволить ідентифікувати учасників безпорядків.

Також Дзялошинський зазначив, що за безпекою учасників понад 700 заходів з нагоди Дня незалежності Польщі слідкували кілька тисяч правоохоронців по всій країні, додавши, що, крім Варшави, незначні інциденти мали місце лише у Кракові та Вроцлаві, де було затримано близько 10 хуліганів.

За даними поліції, у Варшаві хулігани, серед яких були псевдофутбольні уболівальники, крім каміння, петард, фаєрів, кидали у правоохоронців також "коктейлі молотова".

Комендант столичної поліції Міхал Домарадський заявив на прес-конференції, що інциденти у Варшаві 11 листопада з року в рік "мають все менший масштаб", а прес-секретар польської поліції Маріуш Соколовський назвав в ефірі TVN24 вчорашнє відзначення Дня незалежності у Варшаві "найспокійнішим за останні роки".

У службі швидкої допомоги польської столиці УНІАН повідомили, що після вчорашніх безпорядків до лікарень було доставлено 30 людей, серед яких 17 правоохоронців та двоє неповнолітніх.

Співрозмовник агентства зазначив, що усі вони отримали травми легкої або середньої тяжкості. "Не було жодного повідомлення про тяжкі травми чи ситуації загрози для життя", - відзначили агентству.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 листопада, у столиці Польщі відбулася низка заходів з нагоди 96-ї річниці незалежності країни.

Сутички виникли на шляху проходження організованого патріотично-націоналістичними організаціями "Маршу незалежності". За даними поліції, група з кількох сотень хуліганів, котрі спочатку йшли у колоні разом з іншими учасниками маніфестації, пізніше почали атакувати правоохоронців.

Торік під час "Маршу незалежності" поліція затримала більше 70 хуліганів, котрі, серед іншого, атакували камінням, петардами і фаєрами посольство Росії у Польщі.