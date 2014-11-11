Варшавська поліція: метою хуліганів було влаштувати заворушення

Про це повідомив УНІАН прес-секретар варшавської поліції Маріуш Мрозек.

"Це були особи, котрі не були зацікавлені у тому, аби брати участь в урочистих заходах, а лише хотіли влаштувати заворушення", - сказва він.

За його даними, внаслідок сьогоднішніх сутичок постраждали 20 правоохоронців, котрі були доставлені до лікарень. Правоохоронці також затримали понад 200 хуліганів, що близько утричі більше, ніж під час сутичок 11 листопада минулого року.

Польські медіа повідомляють, що серед постраждалих єучасники маршу, журналісти і правоохоронці.

Читайте такожДемонстрантів у Варшаві почали розганяти водометамиПрес-секретар варшавської поліції Мрозек зазначив, що поліція для того, аби заспокоїти дебоширів, використовувала водомети, сльозогінний газ та гладкоствольну зброю.

Він не має даних про те, скільки загалом людей постраждало сьогодні в цих сутичках.

Польські медіа повідомляють, що хулігани в околицях Національного стадіону виривали бруківку, дорожні знаки та нищили зупинки міського транспорту.

Згідно з оприлюдненими даними, у цьогорічному "Марші незалежності" взяли участь від 25 до 40 тисяч людей.

Торік хулігани в день святкування Незалежності Польщі напали на Посольство Росії та спалили будку охоронця біля однієї із вхідних брам. Цього року "Марш незалежності" мав інший маршрут і не проходив повз російське дипредставництво.

Як повідомляв УНІАН, Польща сьогодні відзначає 96-ту річницю Незалежності.