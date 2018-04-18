Колишня перша леді США Барбара Буш померла на 93 році життя

У Барбари Буш досить давно почалися проблеми зі здоров'ям, і днями вона відмовилася від лікарської допомоги, заявивши, що хоче провести останні дні з сім'єю.

Дружина Джорджа Буша-старшого Барбара померла в США у віці 92 років.

У заяві, випущеній від імені її чоловіка, 41-го президента США, її називають "непохитним поборником сімейної грамотності", оскільки вона багато років активно займалася освітніми програмами, передає російська служба Бі-бі-сі.

Барбара Буш - дружина і мати двох американських президентів - єдина жінка в історії, що була присутня на інавгурації свого чоловіка, і свого сина.

Зазначається, що у неї досить давно почалися проблеми зі здоров'ям, і днями вона відмовилася від лікарської допомоги, заявивши, що хоче провести останні дні з сім'єю.

Її чоловікові, Джорджу Бушу-старшому, який займав пост президента з 1989 по 1993 роки, в червні має виповнитися 94 роки. Він є рекордсменом-довгожителем серед американських лідерів: 39-й президент США Джиммі Картер молодше Буша на чотири місяці.

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Син Барбари Джордж Буш-молодший виграв президентські вибори в 2000 році, а в 2004 був переобраний на другий термін.

"Моя люба мати померла у віці 92 років. Лора, Барбара, Дженна і я засмучені, але в наших душах мир, бо ми знаємо, що і вона покоїться з миром. Барбара Буш була приголомшливою першою леді і неповторною жінкою, яка дарувала мільйонам людей свою любов, невимушеність і грамотність", - йдеться в заяві Буша-молодшого.

"Мені дуже пощастило мати таку матір, - продовжує 43-президент США. - Нашій родині буде дуже її не вистачати, і ми дякуємо вам за ваші добрі побажання і ваші молитви".