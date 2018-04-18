У Росії учень влаштував різанину й підпалив школу, а потім намагався накласти на себе руки (фото)

08:53, 18 квітня 2018
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Зліва - напад на школу Артем Тагіров / фото t.me/breakingmash

За попередніми даними, одній з учениць довелося, щоб врятуватися, вистрибувати з вікна. Вона серйозно постраждала, пише у своєму Telegram Mash.

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Ще один поранений - педагог. У неї тяжкі ножові поранення. Також повідомляється, що школяр, який напав на школу, спробував накласти на себе руки: різанув собі ножем по горлу.

"Кількість постраждалих при нападі на школу в Башкирії зросла до 4 осіб. Серед поранених - сам нападник, а також дві учениці й учитель", - йдеться в повідомленні.

Незабаром була встановлена особа учня, який напав на школу, це учень 9 класу Артем Тагіров.

Раніше в школі у військовому містечку Сосновий Бір під Улан-Уде стався напад на вчительку і дітей. Атаку влаштував "озброєний сокирою і ножем" учень дев'ятого класу цієї школи.

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Теги: #школа#Росія#напад