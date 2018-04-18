У Росії учень влаштував різанину й підпалив школу, а потім намагався накласти на себе руки (фото)
У Башкирії учень напав на школу в місті Стерлітамак. Він був озброєний ножем, крім того, підпалив клас.
За попередніми даними, одній з учениць довелося, щоб врятуватися, вистрибувати з вікна. Вона серйозно постраждала, пише у своєму Telegram Mash.
Читайте такожУ Росії заарештували підлітків, які влаштували різанину у школі
Ще один поранений - педагог. У неї тяжкі ножові поранення. Також повідомляється, що школяр, який напав на школу, спробував накласти на себе руки: різанув собі ножем по горлу.
"Кількість постраждалих при нападі на школу в Башкирії зросла до 4 осіб. Серед поранених - сам нападник, а також дві учениці й учитель", - йдеться в повідомленні.
Незабаром була встановлена особа учня, який напав на школу, це учень 9 класу Артем Тагіров.
Раніше в школі у військовому містечку Сосновий Бір під Улан-Уде стався напад на вчительку і дітей. Атаку влаштував "озброєний сокирою і ножем" учень дев'ятого класу цієї школи.