Дивна логіка Трампа: чому США не квапляться з новими санкціями проти Росії

Президент США Дональд Трамп вирішив призупинити запровадження нових санкцій проти Російської Федерації, хоча раніше потспред США Нікі Хейлі заявила про готовність Вашингтону оголосити про чергові обмеження проти Росії через хімічну атаку в Сирії. Відтермінування запровадження нових санкцій США проти РФ навряд чи пов’язане з якимись домовленостями між Трампом і Путіним.

Це відтермінування санкцій за використання хімічної зброї у Сирії після анонсування цього кроку Нікі Хейлі виглядає як певне порушення логіки дії США. Але Вашингтон є заручником загальної геополітичної логіки.

Найбільш імовірно, що Вашингтон побоюється зриву необхідних переговорів і консультацій із Росією щодо важливих для Америки питань. Йдеться, зокрема, про можливість проведення саміту за участі Трампа та Кім Чен Ина щодо ситуації довкола Північної Кореї, про можливість домовленостей по Сирії після ракетного удару, а також про допуск на об’єкти — хімічні заводи — та контроль з боку міжнародних інституцій. Йдеться також про інші проблемні питання російсько-американських відносин, які потребують врегулювання або якогось вирішення.

Відповідно для того, щоб не зривати графік можливих консультацій, Трамп відтермінував введення пакету санкцій.

Найбільш імовірно, що Вашингтон побоюється зриву необхідних переговорів і консультацій із Росією щодо важливих для Америки питань.

І всі ці питання пов’язані між собою — і підготовка саміту щодо проблеми Північної Кореї, і переговорний процес із Росією, і сирійські санкції. Зараз тривають переговори, і США вимагають доступу та надання можливості моніторингу запасів хімічної зброї в Сирії, а сирійці поки що не допускають експертів до своїх об’єктів. Але навіть якщо цей доступ буде отриманий, і якщо буде проведений моніторинг, це не означає, що Асад відмовиться від завдання ударів хімічними снарядами, які мають подвійне призначення. Наприклад, той же хлор не є хімічною зброєю у класичному розумінні, але він передбачає можливість подвійного застосування.

Тобто проблема не в позитивному вирішенні питання про місію експертів із організації захисту від хімічної зброї — тут питання пов’язане із технічним відтермінуванням санкцій, оскільки ведуться переговори і консультації. І щоб їх не зривати і не припиняти, скоріше за все, Білий Дім вирішив відтермінувати санкції.

Водночас не варто перебільшувати значення цього відтермінування, оскільки так чи інакше цей пакет буде введений в дію, але дещо пізніше. Можливо, після травневих свят, але він все одно запрацює, тому що зберігається надто великий кейс невирішених проблем між Росією і США. Бо Росія, як правило, не дотримується домовленостей, тож, очевидно, жодного позитивного проміжного результату від переговорів не буде.

До того ж, і союзники, і частина істеблішменту Сполучених Штатів зацікавлені в запроваджені цих санкцій. Тому так чи інакше, але вони будуть.

Віталій Кулик, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства