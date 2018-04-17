Отруєння Скрипаля: країни G7 закликали Росію терміново відповісти на всі питання

"З високою імовірністю Російська Федерація несе відповідальність за цей напад, і немає реального альтернативного пояснення цьому", - йдеться в заяві глав МЗС країн "Великої сімки".

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» випустили спільну заяву щодо ситуації навколо отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Заяву опубліковано на сайті уряду Канади, яка цього року головує у "Великій сімці".

Читайте такожСкрипалі вижили після отруєння завдяки дощу і найманцю-недотепі - ЗМІ

"Ми, міністри закордонних справ країн "Великої сімки": Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки і Верховного представника ЄС єдині в тому, що рішуче засуджуємо атаку, яка відбулася проти Сергія Скрипаля та Юлії Скрипаль з використанням нервово-паралітичної речовини в Солсбері, Сполучене Королівство, 4 березня 2018 року", - сказано в заяві, передає РБК.

У ньому також підкреслюється, що Лондон "ретельно" поінформував партнерів по G7 по даній справі. "Ми поділяємо і погоджуємося з оцінкою Великобританії, що з високою часткою ймовірності Російська Федерація несе відповідальність за цей напад, і що немає реального альтернативного пояснення цьому", - наголошують глави зовнішньополітичних відомств.

"Ми закликаємо Росію терміново відповісти на всі питання, пов'язані з інцидентом в Солсбері", - звертаються у спільній заяві представники країн "Великої сімки" до Москві.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері. Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР. Ситуація навколо отруєння Скрипаля призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. В 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ряд країн, включаючи Україну, вирішили вислати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля і його дочки. У відповідь РФ прийняли аналогічні заходи і вислали таку ж кількість дипломатів з цих країн. Організацією по забороні хімічної зброї підтверджено висновок Великобританії про застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.