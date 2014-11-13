Азербайджан закрив повітряний простір над Нагірним Карабахом

Азербайджан оголосив повітряний простір над Нагірним Карабахом закритим для польотів, повідомив МЗС республіки, передає Новини-Азербайджан.

«Азербайджан закрив повітряний простір над окупованими територіями для польотів і у відповідному порядку поінформував про це всіх членів міжнародної організації цивільної авіації», - йдеться в повідомленні.

Раніше прес-служба міноборони Азербайджану заявила, що збройні сили країни збили «вертоліт марки Мі-24, що належить збройним силам республіки Вірменія», який «вийшов на бойовий курс, спробував атакувати позиції Азербайджану».

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Нагадаємо, конфлікт між двома південно-кавказькими країнами виник у 1988 році через територіальні претензії Вірменії до Азербайджану. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів - 20 відсотків території Азербайджану - знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії.

В результаті окупації території Азербайджану близько мільйона громадян країни стали вимушеними переселенцями та біженцями.

У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню, і до цих пір під егідою і при співголовуванні Росії, Франції та США ведуться поки ще безуспішні мирні переговори.

Прийняті Радою безпеки ООН чотири резолюції зі звільнення Нагірно-Карабаського регіону та інших окупованих територій до цих пір не виконуються Вірменією.