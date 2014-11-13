Азербайджан закрив повітряний простір над Нагірним Карабахом
Про це Баку вже проінформував всіх членів міжнародної організації цивільної авіації.
Азербайджан оголосив повітряний простір над Нагірним Карабахом закритим для польотів, повідомив МЗС республіки, передає Новини-Азербайджан.
«Азербайджан закрив повітряний простір над окупованими територіями для польотів і у відповідному порядку поінформував про це всіх членів міжнародної організації цивільної авіації», - йдеться в повідомленні.
Раніше прес-служба міноборони Азербайджану заявила, що збройні сили країни збили «вертоліт марки Мі-24, що належить збройним силам республіки Вірменія», який «вийшов на бойовий курс, спробував атакувати позиції Азербайджану».
Читайте такожВ Азербайджані нагородили військового, який збив вірменський вертоліт
Нагадаємо, конфлікт між двома південно-кавказькими країнами виник у 1988 році через територіальні претензії Вірменії до Азербайджану. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів - 20 відсотків території Азербайджану - знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії.
В результаті окупації території Азербайджану близько мільйона громадян країни стали вимушеними переселенцями та біженцями.
У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню, і до цих пір під егідою і при співголовуванні Росії, Франції та США ведуться поки ще безуспішні мирні переговори.
Прийняті Радою безпеки ООН чотири резолюції зі звільнення Нагірно-Карабаського регіону та інших окупованих територій до цих пір не виконуються Вірменією.