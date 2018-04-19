З'явилися нові подробиці про смерть журналіста, який писав про знищення найманців "Вагнера" в Сирії

Версія про самогубство залишається основною через останнє SMS, яке Максим Бородін перед загибеллю відправив своїй дівчині.

У справі про самогубство російського журналіста Максима Бородіна, який писав про знищення найманців ПВК "Вагнера" в Сирії, з'явилися нові подробиці.

Зокрема, слідство не розглядає версію про вбивство, повідомляє Mash.

На думку експертів, перила на балконі, під яким знайшли тіло Бородіна, розташовувалися досить низько для того, щоб людина могла випадково перевалитися вниз.

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"Нетверезий чоловік може легко через них перевалитися, наприклад, під час куріння. На користь цієї версії грає непрямої чинник - у квартирі знайшли багато порожніх пляшок з-під алкоголю", - сказано в повідомленні.

Також версія про самогубство залишається основною ще й через останнє SMS, яке Максим Бородін перед загибеллю відправив своїй дівчині. "Він вибачався перед нею і між рядків прощався з нею", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Єкатеринбурзі, не приходячи до тями після падіння з вікна, помер журналіст агентства «Новий день» Максим Бородін, який писав про загибель найманців ПВК «Вагнера» в Сирії після авіаудару міжнародної коаліції в лютому цього року.