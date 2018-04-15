У Росії після падіння з вікна помер журналіст, який писав про загибель найманців «Вагнера» в Сирії

Головний редактор агентства «Новый день», в якому працював журналіст, вважає, що для самогубства у нього не було жодних приводів.

У Єкатеринбурзі, не приходячи до свідомості після падіння з вікна, помер журналіст агентства «Новый день» Максим Бородін, який писав про загибель найманців ПВК «Вагнера» в Сирії після авіаудару міжнародної коаліції в лютому цього року.

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Про це повідомляє «МБХ медиа».

12 квітня Бородін випав з вікна своєї квартири на п'ятому поверсі. Він дістав тяжкі травми і впав у кому. Чоловіка було доставлено в міську лікарню.

Головний редактор агентства «Новый день» Поліна Румянцева допустила, що смерть журналіста могла бути випадковістю.

«Щоб зрозуміти, що сталося, потрібно отримати доступ до квартири, ми займаємося цим. Якщо з'явиться бодай якийсь натяк на кримінал, ми всім повідомимо», - сказала вона.

За словами Румянцевої, для самогубства у Бородіна не було жодних приводів.

Бородін був серед журналістів, які розповіли про загибель бійців «ПВК Вагнера» з Асбеста в Сирії після авіаудару міжнародної коаліції 7 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого внаслідок авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців так званої російської приватної військової компанії «Вагнер».

За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК «Вагнера» може досягати 600 осіб.

У МЗС РФ визнали, що в Сирії на початку лютого внаслідок авіаудару загинули п'ятеро і дістали поранення десятки російських бойовиків.