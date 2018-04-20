Радник Трампа з нацбезпеки пояснив послу РФ, як налагодити відносини між двома країнами
10:12, 20 квітня 2018Світ
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Це була перша зустріч посла Росії в США Антонова і Болтона з моменту його вступу на посаду радника президента США з національної безпеки.
Джон Болтон / REUTERS
Поліпшення відносин між США і РФ залежить від рішення створених Москвою проблем.
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Про це радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон заявив послу Росії Анатолію Антонову, пише Reuters.
За словами Болтона, для поліпшення відносин потрібно обговорити теми, що викликають стурбованість, такі як втручання Росії в американські вибори 2016 року, застосування хімічної зброї у Великобританії і ситуацію в Україні і в Сирії.
Це була перша зустріч посла Росії в США Антонова і Болтона з моменту його вступу на посаду радника президента США з національної безпеки.
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