Радник Трампа з нацбезпеки пояснив послу РФ, як налагодити відносини між двома країнами

Це була перша зустріч посла Росії в США Антонова і Болтона з моменту його вступу на посаду радника президента США з національної безпеки.

Поліпшення відносин між США і РФ залежить від рішення створених Москвою проблем.

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Про це радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон заявив послу Росії Анатолію Антонову, пише Reuters.

За словами Болтона, для поліпшення відносин потрібно обговорити теми, що викликають стурбованість, такі як втручання Росії в американські вибори 2016 року, застосування хімічної зброї у Великобританії і ситуацію в Україні і в Сирії.

Це була перша зустріч посла Росії в США Антонова і Болтона з моменту його вступу на посаду радника президента США з національної безпеки.