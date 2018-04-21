Деякі західні країни могли вивчати "Новачок" для розробки протиотрути – Der Spiegel

Видання підкреслює, що "Новачок" могли вивчати лише з метою розробити протиотрути.

Нервово-паралітична речовина "Новачок", якою отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, могли вивчати в США, Великобританії, Нідерландах і ще щонайменше одній західній країні.

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Про це повідомили в п'ятницю, 20 квітня, німецькі інформагентства з посиланням на розслідування Der Spiegel, передає DW.com.

Видання підкреслює, що в цих країнах могли вивчати "Новачок" лише з метою розробити протиотруту.

Ще в 2006 році представник США при Організації щодо заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) запевнив союзників, що його країна не буде розробляти "Новачок", а також створювати на його основі зброю, повідомляє видання.

Сергій Скрипаль і його дочка були виявлені знепритомленими в англійському місті Солсбері 4 березня. Експерти ОЗХО встановили, що Скрипалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яка вироблялася в СРСР.