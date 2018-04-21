Британська поліція визначила підозрюваних в отруєнні російського екс-шпигуна Скрипаля - ЗМІ (відео)
Поліція та спецслужби визначили основних підозрюваних в отруєнні колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері.
Як повідомляє The Telegraph, контртерористичний підрозділ британської поліції наразі працює над побудовою кримінальної справи проти "зацікавлених осіб", які, за їх даними, після інциденту повернулися до Росії.
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Як повідомляє видання, очікується, що розслідування триватиме ще багато місяців, але вже є значний прорив у визначенні причетних до замаху на життя колишнього шпигуна. Поліції вдалося визначити конкретні імена за допомогою вивчення польотних листів рейсів з та до Великобританії, а також дослідження записів з камер відеоспостереження у Солсбері.
Як повідомляв УНІАН, 4 березня Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері.
Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.
Ситуація навколо отруєння Скрипаля призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.
Раніше ЗМІ повідомляли, що британські слідчі перевіряють причетність до отруєння громадянина Росії, який прилетів до Лондону в одному літаку з Юлією Скрипаль, а за кілька годин вже покинув Британію та повернувся до Росії.