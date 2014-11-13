Президент Вірменії відвідав окупований Карабах

Про це повідомляє сайт Новини-Азербайджан з посиланням на aysor.am.

У прес-службі повідомили, що Саргсян відвідає низку військових частин вірменських військ в Нагірному Карабасі.

Конфлікт між двома південно-кавказькими країнами виник в 1988 році через територіальні претензії Вірменії до Азербайджану. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів - 20 відсотків території Азербайджану - перебувають під окупацією збройних сил Вірменії.

Читайте такожАзербайджан закрив повітряний простір над Нагірним КарабахомУ травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню, і досі під егідою Мінської групи ОБСЄ і при співголовуванні Росії, Франції і США ведуться поки ще безуспішні мирні переговори.

Прийняті Радою безпеки ООН чотири резолюції щодо звільнення окупованого Нагірного Карабаху і прилеглих до нього територій до цих пір не виконуються Вірменією.

Нагадаємо, цього року президент РФ Володимир Путін двічі відвідував окупований Крим - у травні і серпні.