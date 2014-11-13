Вісім європейських країн посилять співпрацю для протидії Росії

Вісім північноєвропейських країн домовилися активізувати співробітництво з метою протидії посиленню військової активності Росії. Таке рішення було прийняте під час зустрічі міністрів оборони в Осло, передає Українська правда із посиланням на Reuters.

Як повідомляється, міністри оборони країн Північної Європи та Балтії, а також Великобританії домовилися більше обмінюватися інформацією та розширити навчання ВВС в північному регіоні. Таке рішення викликане подіями в україні та агресивною політикою Росії, пише видання.

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Зокрема, як зазначає міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон, Росія "регулярно ігнорує правила міжнародної авіації" і залякує, надсилаючи свої військові літаки аж до кордонів Ірландії і Португалії.

"НАТО зареєструвало понад 100 перехоплень цього року, в три рази більше, ніж в 2013 році, а рік ще не закінчений", - сказав він на прес-конференції.

"Ми не дозволимо Росії продовжувати втручатися в наш повітряний простір", - підкреслив він.

За словами Феллона, Велика Британія пропонує продовжити місію своїх бойових літаків " Тайфун", щоб допомогти балтійській повітряній поліції в 2015 році.

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Окрім того, як зазначив британський міністр, країни північної Європи хочуть більше обмінюватися інформацією та даними щодо російської військової активності.

Серед інших планів також передбачено поширення навчань ВВС між Фінляндією, Швецією і Норвегію на Данію, таким чином щоб вони охопили увесь північний повітряний простір.