Померла найстаріша мешканка планети: вона була останньою людиною, народженою в 19 столітті

У Книзі рекордів Гіннеса Тадзіма значилася найстаршою жінкою планети з тих пір, як у вересні 2016 померла мешканка Ямайки Вайолет Браун.

На південному заході Японії у віці 117 років померла Набі Тадзіма - жінка, яка очолювала список довгожителів світу. Вона народилася 4 серпня 1900 року.

Про це повідомляє The Japan Times.

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Тадзіма померла в лікарні селища Кіка префектури Кагосіма, де лежала ще з січня.

Зазначається, що у неї було більше 160 нащадків, у тому числі правнуків.

У Книзі рекордів Гіннеса Тадзіма значилася найстаршою жінкою планети з тих пір, як у вересні 2016 померла мешканка Ямайки Вайолет Браун.

Як повідомляв УНІАН, раніше найстарішою мешканкою планети вважалася 117-річна італійка Емма Морано. Вона померла 15 квітня 2018 року в своєму будинку в місті Verbania на півночі країни.