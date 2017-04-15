Померла найстаріша жінка у світі: італійка була останньою живою людиною, народженою в 19 столітті

Найстаріша мешканка планети, 117-річна італійка Емма Морано, померла у своєму будинку в місті Verbania на півночі країни.

Емма Морано народилася 29 листопада 1899 року в П'ємонті. Вона була останньою живою людиною, народженою в XIX столітті.

Морано пояснювала своє довголіття генетичними особливостями і дієтою з трьох яєць на день, два з яких повинні бути сирими.

Читайте такожНа Кубі померла молодша сестра Фіделя і Рауля Кастро

Вона була старшою з восьми братів і сестер і пережила всіх. Емма Морано розповідала, що її мати теж прожила довге життя і померла в 91 рік. Кілька сестер Морано також досягли 100-річного віку.

Морано жила в трьох століттях і пережила більше 90 урядів в Італії. Вона залишилася останньою людиною, народженою в XIX столітті, близько року тому, після того як у травні 2016 року в Нью-Йорку у віці 116 років померла Сюзанна Мушатт Джонс, яка народилася в 1899 році.

Після смерті Емми Морано найстарішою людиною на планеті стала мешканка Ямайки Вайолет Браун, яка народилася 10 березня 1900 року.