Медведєв теж зібрався пропустити Давос

Про це повідомляє РБК з посиланням на його прес-секретаря Наталю Тімакову. За її даними, рішення про те, хто очолить російську делегацію, поки не прийнято.

Раніше представник російської влади, що попросив не називати його імені, заявив агентству Bloomberg, що Дмитро Медведєв, мабуть, поїде на Давоський форум замість президента Володимира Путіна.

Читайте такожДалай-лама: Путін намагається звести нову Берлінську стінуПро те, що голова російської держави відхилив запрошення на форум, агентство повідомило з посиланням на його прес-секретаря Дмитра Пєскова. Bloomberg пише, що Путіна в Давос запрошували щорічно протягом його президентства.

Медведєв неодноразово відвідував Давоський форум. У 2007 році він бував там в ранзі віце-прем'єра, у 2011 році - як президент РФ. Останній раз він був на форумі в 2013 році. В якості прем'єр-міністра він очолив російську делегацію і брав участь у дискусії, присвяченій проблемам Росії.