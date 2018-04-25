Наїзд у Торонто: загадкове повідомлення вбивці 10 осіб вказує на його ненависть до жінок (відео)

Мотиви вбивства 10 осіб в Торонто залишаються неясними. Слідство схиляється до версії про те, що Мінассян психічно нездоровий.

Алек Мінассян, підозрюваний у вбивстві 10 людей в Торонто, перед нападом залишив зашифроване повідомлення у Facebook.

"Перед інцидентом він написав скорочення від "involuntary celibacy" - термін, який використовується чоловіками для звинувачень жінок за невірність целібату", - повідомляє Reuters.

ЗМІ також виявили, що Мінасян в інтернеті брав участь в обговоренні бійні в Айла-Вісті, що сталася 23 травня 2014 року у каліфорнійського міста Санта-Барбара. Тоді 22-річний Елліот Роджер убив 6 людей поруч з університетом Каліфорнії, після чого звів рахунки з життям. Перед цим Роджер заявив про ненависть до жінок, які відмовляють йому. Мінассян виступав на захист Роджера.

Мінассян був студентом коледжу Seneca в Торонто, вивчав програмування. Іншими студентами характеризується як людина нетовариська. Мінассян згадується як розробник ряду мобільних додатків, в тому числі – для пошуку парковок в Торонто. Він ніколи не затримувався поліцією, немає ніяких даних про його причетність до діяльності будь-яких екстремістських організацій.

Як повідомляв УНІАН, жертвами наїзду 23 квітня стали 10 людей, ще 15 отримали травми.