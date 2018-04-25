У Кремлі прокоментували позбавлення Фейгіна статусу адвоката

Фейгін є захисником українського журналіста Сущенка, якого Москва обвинувачує у шпигунстві.

Рішення про позбавлення статусу адвоката Марка Фейгіна, який представляє в суді інтереси українського журналіста Романа Сущенка, ухвалювалося не в Кремлі.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Я не можу ніяк це коментувати. Ви знаєте, що подібні рішення ухвалюються не в Кремлі, й це не є прерогативою Кремля», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи є це рішення тиском на захист громадянина України Сущенка.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня адвокатська палата міста Москви позбавила Фейгіна статусу адвоката.

Фейгін є захисником Сущенка, якого Москва обвинувачує у шпигунстві.

29 березня Фейгін закликав президента РФ Володимира Путіна посприяти обміну Сущенка. У зверненні він наголосив, що робота подібних йому «політичних адвокатів має бути захищена від незаконного тиску і переслідувань». При цьому Фейгін нагадав, що постійно стикається зі штучними труднощами за такою категорією справ.