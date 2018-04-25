Вбивство журналістки на субмарині "Наутілус": винахідник засуджений до довічного ув'язнення

Розглядається варіант поміщення винахідника Мадсена до закритої психіатричної клініки.

Суд Копенгагена визнав винахідника Петера Мадсена винним у вбивстві журналістки Кім Валль на борту його субмарини "Наутілус".

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Як повідомляє ВВС, Мадсен засуджений до довічного ув'язнення. За словами прокурора Якоба Бух-Йепсена, існує ризик того, що Мадсен може скоїти такий же злочин знову. Також розглядається варіант поміщення Мадсена до закритої психіатричної клініки.

Раніше захист Мадсена визнав, що дослідник розчленував тіло журналістки і викинув останки в море, але його вина у вбивстві не доведена. Захист наполягає, що Валль загинула на борту підводного човна внаслідок нещасного випадку.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня 2017 року журналістка Кім Валль прибула у Копенгаген до свого бойфренда і вирішила взяти інтерв'ю у 46-річного Петера Мадсена, творця найбільшого приватного підводного човна UC3 Nautilus. Вона вирушила з ним у плавання і зникла.

Субмарина затонула, а Мадсена врятували ВМС Данії. Пізніше обезголовлений тулуб Кім Валль знайшли у водах Копенгагена. Через півтора місяці водолази виявили її голову, ноги й одяг.

Під час експертизи на тілі Валль було виявлено ножові поранення в районі паху і грудної клітини, які, як вважають експерти, були завдані в момент або відразу після смерті.

Мадсен кілька разів міняв свої свідчення про те, що сталося.