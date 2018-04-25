Газонокосарка в зубах, найгучніший крик, канатоходіння наосліп: ТОП-10 дивакуватих рекордів Гіннеса-2018 (відео)

На що тільки не здатні люди, аби потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

Далі – ТОП-10 найдивакуватіших світових досягнень.

Житель Нью-Йорка встановив рекорд, пройшовши 71,5 м з ввімкненою газонокосаркою у зубах. Це стало абсолютним рекордом, адже до нього публічно такого не робив ніхто.

Іспанський фрі-дайвер затримав дихання на рекордні 24 хвилини 3 секунди. Щоб встановити таке неймовірне досягнення, він зробив гіпервентиляцію легень киснем. Японська компанія створила найменший спінер у світі – діаметром 5,9 мм. А китайські кулінари приготували найдовшу локшину у світі – завдовжки 3,84 км. Щоб її зробити, їм знадобилося 17 годин та 40 кг борошна.

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В’єтнамський акробат пройшов найбільше сходинок з балансуючою людиною на голові. Разом зі своїм братом він подолав 90 сходинок за 52 секунди. Британський маг встановив рекорд – показав за хвилину 27 трюків, він витрачав на одий фокус всього 2 секунди.

Канатоходець із Франції пройшов по мотузці над прірвою 422 метри. Унікальність його рекорду в тому, що він це робив із зав’язаними очима. Інший еквілібрист опанував дивакувате вміння – пройшов 10 м по горловинах пляшок і став рекордсменом. Ласун потрапив до Книги рекордів, створивши найбільше морозиво на одному ріжку. А винахідник-дивак створив безглузду річ, яка однак допомогла йому прославитися. Він – автор найдовшої ключки для гольфу у світі. Доволі тендітна жінка стала володаркою найгучнішого крику на планеті за версією Книги рекордів Гіннеса.

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