В Індії потяг протаранив шкільний автобус, загинули 13 дітей

Внаслідок аварії ще вісім дітей постраждали.

Внаслідок зіткнення шкільного автобуса з поїздом у провінції Уттар-Прадеш на півночі Індії загинули 13 дітей.

Про це повідомляє NDTV. У повідомленні також йдеться про вісьмох постраждалих.

Читайте такожУ Техасі після ДТП фура вилетіла з мосту і загорілася (відео)

Зіткнення сталося на залізничному переїзді в передмісті Кушинагара, в 50 км від населеного пункту Горакхпур. У шкільному автобусі було 25 дітей. Більшості дітей в автобусі було менше 10 років.

Раніше стало відомо, що в окупованому Криму електричка зіткнулася з маршруткою.