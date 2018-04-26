В Індії потяг протаранив шкільний автобус, загинули 13 дітей

13:23, 26 квітня 2018
Світ
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Ілюстрація / ANI via REUTERS

Про це повідомляє NDTV. У повідомленні також йдеться про вісьмох постраждалих.

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Зіткнення сталося на залізничному переїзді в передмісті Кушинагара, в 50 км від населеного пункту Горакхпур. У шкільному автобусі було 25 дітей. Більшості дітей в автобусі було менше 10 років.

Раніше стало відомо, що в окупованому Криму електричка зіткнулася з маршруткою

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Теги: #Індія#діти#ДТП#автобус