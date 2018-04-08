В окупованому Криму електричка зіткнулася з маршруткою, загинули п'ятеро осіб - ЗМІ

За попередніми даними, винуватцем ДТП є водій автобуса, який виїхав на залізничні колії перед потягом.

На залізничному переїзді біля Армянська в окупованому Криму електричка врізалася в маршрутку, є загиблі.

Як повідомляє новинний Telegram-канал Mash, в інциденті загинули п'ять людей, одна з них дитина. Ще шість осіб постраждали, в тому числі – двоє дітей.

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Зазначається, що винуватцем ДТП є водій автобуса, який виїхав на колію перед потягом. Переїзд, на якому сталася трагедія, не регулюється шлагбаумом.

Кримське видання «Новости Крыма» з посиланням на російське МНС в окупованому регіоні повідомляє, що інцидент стався в Красноперекопському районі. Електричка «Армянськ — Джанкой» зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, який прямував за маршрутом «Севастополь — Армянськ».

За інформацією надзвичайного відомства, загинули пасажири автобуса. В електропоїзді, при цьому, ніхто не постраждав.

В той же час, в МВС окупантів повідомили, що п'ять людей загинули, а четверо – отримали поранення.

Нагадаємо, в лютому в окупованому Криму в результаті зіткнення трьох вантажівок і легковика на трасі Керч-Феодосія загинули семеро осіб, у тому числі діти. Ще дев'ять людей постраждали, двоє з яких були доправлені до лікарні у важкому стані.