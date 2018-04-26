Пентагон: американські ВПС зазнають радіоелектронних атак у Сирії

Таким атакам піддались, наприклад, гелікоптери повітряної підтримки командос у Сирії.

Глава командування сил спеціальних операцій США генерал Тоні Томас заявив про почастішання радіоелектронних атак, які здійснюються у Сирії проти літаків і вертольотів Військово-повітряних сил (ВПС) США.

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Генерал Томас заявив, що таким атакам піддались, наприклад, гелікоптери повітряної підтримки командос у Сирії, передає Fox News.

До подібних дій противник вдається щодня, створюючи перешкоди і глушачи зв'язок, також і з військово-транспортними літаками.

Між тим, командувач силами спецоперацій не уточнив, кого саме він має на увазі під "противником".

З осені 2015 року в сирійський конфлікт втрутилася Росія, розмістивши свої ВПС на території, підконтрольній уряду Башара Асада.

Пентагон неодноразово повідомляв про небезпечні маневри російських винищувачів і фронтових бомбардувальників, здійснюваних у безпосередній близькості до літаків ВПС або кораблів ВМС США.