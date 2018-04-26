На російській авіабазі в Сирії "засвітився" ЗРК "Тор-М2" (фото)
15:26, 26 квітня 2018Світ
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На знімку-бойова машина 9А331М, раніше її на авіабазі не помічали.
Бойова машина 9А331М на авіабазі РФ в Сирії / фото ecoross1.livejournal.com
На російській авіабазі "Хмеймім" в Сирії вперше "засвітився" комплекс ППО "Тор-М2".
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Увагу на фотографію, опубліковану в Livejournal, звернув військовий блог bmpd. На знімку-бойова машина 9А331М. Раніше інформації про те, що на озброєнні російського угруповання в Сирії перебуває ЗРК сімейства "Тор", не надходило.
25 квітня ЗМІ повідомили, що дрони нібито атакували російську авіабазу Хмеймім в Сирії. "Місцеві джерела повідомляють про "атаку дронів" і "роботу систем ППО" на російській авіабазі Хмеймім", – говорилося у повідомленні.
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