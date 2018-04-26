Дипломат США розповіла про позицію майбутнього держсекретаря Помпео щодо Росії

Американський посол підкреслила, що Сполучені Штати «дуже занепокоєні російською діяльністю».

Представник США у НАТО, посол Кей Бейлі Гатчісон наголошує, що після призначення глави Центрального розвідувального управління Майка Помпео на посаду державного секретаря зовнішня політика США не зміниться.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це посол сказала сьогодні у Брюсселі на прес-конференції перед засіданням міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, що відбудеться завтра.

«Ми всі очікуємо на голосування (у Конгресі за призначення Помпео держсекретарем - УНІАН). Якщо ви подивитесь на слухання в Сенаті, то ви побачите, що він дуже сильний. Я працювала з директором Помпео. Він сильний, розумний і дуже компетентний у питаннях зовнішньої політики… Його позиція щодо Росії – це позиція США», - наголосила Гатчісон.

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Посол підкреслила, що Сполучені Штати «дуже занепокоєні російською діяльністю».

За словами Гатчісон, Росія продовжує вести гібридні та кібервійни, діяти з метою дестабілізації ситуації у країнах-членах Альянсу.

«Але ми не дозволимо, щоб це сталося. Америка вірна союзникам по НАТО. І наші союзники по НАТО також віддані єдності», - підкреслила американський посол.

На завтрашньому засіданні глав МЗС держав-членів НАТО Сполучені Штати представлятиме тимчасово виконуючий обов'язки держсекретаря Джон Салліван.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп вирішив призначити директора ЦРУ Помпео новим державним секретарем замість Рекса Тіллерсона. Трамп пояснив, що відставка Тіллерсона пов'язана з розбіжностями у питаннях зовнішньої політики, зокрема ядерної угоди з Іраном.

24 квітня комітет Сенату з міжнародних відносин підтримав кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря.

Сенат сьогодні, 26 квітня, голосуватиме за підтримку Помпео.