Вбивство семи дітей у Китаї: чоловік помстився за знущання у школі в минулому (відео)

Чоловік, який вбив сімох школярів і поранив ще 12, скоїв цей жахливий напад через "примар минулого".

На півночі Китаю чоловік з ножем напав на школярів середньої школи, коли ті поверталися додому. Вбито семеро підлітків, 12 отримали поранення. Вбито п'ять дівчаток і двоє хлопчиків. Ще дев'ять дівчаток і троє хлопчиків були поранені.

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Як передає Бі-бі-сі, 28-річний нападник затриманий. Він зізнався, що в минулому він сам навчався у цій школі, де над ним постійно знущалися. За повідомленням місцевої влади, він нібито ненавидів своїх однокласників і вирішив використати, як сказано у заяві, "кинджал" для нападу на школярів.

Як повідомлялося, напад стався ввечері 27 квітня за місцевим часом - близько полудня по Києву.

Як повідомляв УНІАН, підліток, який влаштував різанину в російській школі 18 квітня, також мстився за знущання та образи.