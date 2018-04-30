Південна Корея прибере гучномовці з кордону з КНДР

Вивезення обладнання з демілітаризованої зони почнеться 1 травня.

Збройні сили Південної Кореї пообіцяли незабаром прибрати всі гучномовці, з яких транслювалася пропаганда, з кордону з КНДР.

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Як повідомляє агентство «Ренхап», вивезення обладнання з демілітаризованої зони почнеться 1 травня.

23 квітня Південна Корея оголосила про припинення транскордонної пропаганди на кордоні з КНДР. Таке рішення було ухвалено перед зустріччю між південнокорейським президентом Мун Чже Іном і лідером КНДР Кім Чен Ином.

Підсумком зустрічі стало підписання мирного договору, який передбачає припинення ворожих дій між країнами, в тому числі зупинку мовлення через гучномовці та розповсюдження листівок.

Пізніше стало відомо про рішення двох Корей перейти на єдиний час з 5 травня.